Невероятна новина за Юксел Кадриев!

За изненада или не, Юксел Кадриев скоро може да се появи с халка на работното си място.

Водещият на централната емисия новини на Би Ти Ви планира сватба в съседна Гърция с младата си половинка Венцислава. Според слуховете бъдещата булка може вече да е бременна.

52-годишният Юксел бил влюбен като тийнейджър в своята млада приятелка, която изглежда на годините на дъщеря му. Всички обаче твърдят, че въпреки разликата във възрастта двамата много си подхождат, разбират се и нямат търпение да заживеят като официално семейство.

На Кадриев редовно му се случват нещастия на любовния фронт, но се говори, че вече бил преодолял травмите от миналото и очаквал бъдещето с трепет и щастливо вълнение.

Бил готов да сключи официален брак с младата красавица Венцислава, която досега не е била омъжена и със сигурност мечтае за бяла рокля и було.

Напоследък родният хайлайф е започнал да вдига сватби отвъд границите на родината. Юксел и Венцислава не смятали да правят изключение. Любимо място им било Гърция и обмисляли да вдигнат сватбата там.

Кадриев вече бил набелязал заведението, в което ще посрещат гостите си. Собственикът бил негов приятел и обещавал да вложи подчертано старание в организацията на сватбеното тържество.

Според слуховете Венцислава няма търпение не само да стане госпожа Кадриева, но и да дари своя 52-годишен любим с бебе. Той вече има голяма дъщеря от бившата си съпруга Бонка Георгиева, с която са разведени много отдавна.

Вени обаче няма деца, а е млада и със сигурност мечтае някой ден да стане майка.

