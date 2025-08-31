Напрежение. Уилям и Кейт вбесиха народа

Британското кралско семейство отново е в центъра на скандал.

Този път не заради официални ангажименти или публични събития, а заради мерак в промяна в жилището. Кейт и Уилям предизвикаха смут, решавайки да напуснат Аделейд котидж, дома им от 2022-а, и да се преместят във Форест лодж, луксозно имение в големия парк на Уиндзор.

Въпреки че посочената причина е „ново начало“ след здравословните проблеми на принцесата, истината е, че ситуацията далеч не е розова. Започва да възниква напрежение, което заплашва да развали образа на нормалност, който Уилям и Кейт се опитват да запазят.

Форест лодж, имот в ренесансов стил с просторни градини и осем спални, в момента търпи пълна трансформация. Ремонтните дейности са мащабни: стените са разрушени, прозорците са подменени, а вътрешните пространства са препроектирани. Според източници, близки до двойката, всичко се финансира с техни лични средства. Това обаче явно не е достатъчно на поданиците и те критикуват бъдещия си крал. Особено заради решението му да прогони двете семейства, които са обитавали стари вили близо до имота. Въпреки че им е била предложена друга локация в територията на парка, няколко медии съобщават, че заповедта за напускане на домовете им е била за незабавно изпълнение, а и без предварително уведомление. Мнозина интерпретират този жест като знак на безчувственост към местните жители. Той предизвика недоволство сред онези, които вярват, че кралското семейство се съобразява единствено с личното си удобство, а не с хората от квартала. Постоянното присъствие на камиони, работници и градинари нарушава обичайното спокойствие в парка.

Събитие, което изглеждаше като обикновено местене, се превърна в източник на напрежение за Бъкингамския дворец, коментират медиите. Въпреки че засега оплакванията остават дискретни, атмосферата в Уиндзор може да стане още по-сложна през следващите седмици. Някои съседи вече се организират за протест и не изключват по-строги мерки, ако ситуацията не се промени в полза на местната общност.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com