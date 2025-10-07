Наглост. Колко пари иска кукла от Ергенът

Истинско морално падение на съвременните дами, което намира олицетворение и в шоу падение по телевизията.

Парите и луксозният начин на живот са тема номер едно в "Ергенът: Любов в рая".

На "банкета" тази вечер участниците трябваше да отговорят на въпроса каква сума на месец би ги направила щастливи. И всеки даде обяснение от различна гледна точка, като някои подходиха по-философски към питането, докато други си бяха съвсем директни, пишие woman.bg



Ана-Шермин: На мен ми трябват 20 хил. лв. на месец



Най-обсъжданата участничка във формата, която регулярно припомня в ефир, че говори 5 езика, Ана-Шермин, опита да подходи не толкова директно към въпроса. На масата тя подчерта, че няма нищо лошо в това една жена да търси сигурност и финансова стабилност в мъжа до себе си. А също и че всеки се нуждае от различна сума пари на месец. Но на синхрона Шермин си позволи да бъде по-откровена, като каза: "На месец на мен са ми нужни над 20 хиляди лева".



Тя предизвика и учудване сред останалите участници, като сподели, че никога не е излизала с мъж само заради финансовото му състояние. Дори е отказвала на господа, които са имали материални възможности, но не ги е харесвала като визия или характер. Красимир, който има собствен бизнес и в момента е в обтегнати отношения с Шермин в предаването, реши да го кара скромно и откровено. "Дупе знае 2 и 200", започна мъдро той и сподели, че предпочита да инвестира това, което изкара. "Мога да изкарам и с 3-4 хил. лв.", завърши той, от което Шермин не бе възхитена.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com