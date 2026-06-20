Мими Иванова: Духът на леля Ванга ми спаси живота

Голямата певица Мими Иванова разказва за странен случай, в който според нея е оцеляла благодарение на свръхестествена намеса. Ето какво разказва тя в интервю пред "Ретро":

"Преди години пътувахме за едно участие в Петрич с Луна и Иван Балсамаджиев, който много ми липсва – невероятен човек и приятел. Отбихме се до храма на леля Ванга, като това беше малко след като тя вече си беше отишла. Влязохме в двора на църквата да разгледаме иконите на Светлин Русев, за които тогава много се говореше. Там беше една жена – Катя, която се грижеше за храма. Казах ѝ, че ще вляза за малко да се помоля. Другите останаха на двора.

Бях сама в храма, приближих се близо до картините. Започнах да се движа назад, за да ги виждам по-добре. Забравих, че има праг, като стъпало. Докато разглеждах иконите, съм стигнала с гръб до това стъпало, а бях с едни високи токове. В един момент усетих как пропадам, политам назад и можех буквално да си пръсна главата в пода. Но изневиделица се хванах за някакъв висок свещник на стойка, който незнайно как видях наклонен над главата ми и отчаяно го сграбчих. Горящите свещи ми заляха роклята, беше копринена, италианска, изгоря. Задържах се за свещника с две ръце и така се люляхме за няколко секунди, като на забавен каданс, докато успях да се изправя, без да падна по гръб. Пуснах го и чух как нещо щракна и той си отиде на два метра далеч от мен.

Невероятното е, че аз бях мярнала този свещник, преди да тръгна да падам, и той пак си беше на два метра встрани от мен – как се озова над главата ми, и до днес не мога да си обясня! След изживяното приседнах, защото ми се зави свят от силната емоция и стрес. Мисля си, че леля Ванга ме спаси в този момент… Разбирате ли, това е чудо, не мога да го обясня. Навремето някой ме беше питал срещала ли съм се някога с Ванга и когато казах „не“, той ми каза – „Ти ще се видиш с нея“. Мисля, че може би точно това ми се е случило – по този начин да я „видя“ и много да благодаря за тази случка", завършва разказа си Мими Иванова.



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