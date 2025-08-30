Любим шеф готвач претърпя тежка операция

Кулинарната суперзвезда Гордън Рамзи разкри, че наскоро е претърпял операция заради рак.

58-годишният знаменит готвач, известен с легендарните си предавания Kitchen Nightmares и Hell's Kitchen, съобщи в Instagram на притеснените си почитатели, че е претърпял интервенция за отстраняване на рак от страната на лицето си.

Той сподели снимка и отправи благодарност към екипа, като написа: „Благодарен съм и изключително оценявам невероятния екип на The Skin Associates и бързата им реакция при отстраняването на този базално-клетъчен карцином, благодаря!“

Новината идва в момент, когато телевизионният шеф-готвач обяви и рестарт на едно от емблематичните си предавания. „Моля, не забравяйте слънцезащитния крем този уикенд. Обещавам, че това не е лифтинг! Май ще трябва да искам парите си обратно…“ пошегува се той.

Коментарите под публикацията му бяха залети от пожелания за бързо възстановяване от приятели, почитатели и колеги знаменитости.

