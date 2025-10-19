Лошо. Какво сполетя Мими Иванова

Легендарната певица Мими Иванова разкри, че е станала жертва на хакери. Изпълнителката сподели пред предаването „Събуди се" по Нова телевизия, че профилите ѝ в социалните мрежи били пробити от африканци, които се опитвали да вземат данни на нейните почитатели.

„Установих, че са ми хакнали профилите, след като посетих специалист. Той ми каза, че африканци са искали да вземат адресите на моите фенове. За щастие, никой не ми се оплака, но тази постъпка е ужасна. Сигурно 10 дни бях в безтегловност," разказа певицата.

Мими успяла да възстанови профилите си, с изключение на този в Instagram, където се наложило да започне от нулата.

С усмивка Иванова си спомни и друга странна случка от онлайн пространството: „Веднъж изкуствен интелект беше превърнал моя песен на руски език. Първоначално се попитах коя е тази прекрасна певица с феноменален глас, а то се оказа, че съм аз!"

