Кой тъгува в дома на Боби Михайлов

Огромното куче на Борислав Михайлов - Грей, го замества в някои от домакинските дейности в дома му в Бояна. След кончината на големия футболен вратар в края на март, семейството му посрещна тъжен Великден.

Скръб сякаш се чете и в очите на домашния му любимец от породата ваймаранер. Вдовицата на Боби - бившата гимнастичка Мария Петрова, показа мил кадър, на който кучето носи, захапало с уста, кошницата с боядисани яйца.

Семейството е изключително привързано към четириногия си приятел. Сдобиват се с него през 2020 година, когато е още малко пале. "Този, когото обожавам. Той дойде в живота ми в точно определен ден с причина. Сега го знам със сигурност", признава Мария за любимеца си.

През миналата година Грей участва на първата си европейска изложба в Бърно, Чехия, където спечели награда.

