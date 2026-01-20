Казаха истината за най-важното предсказание на Ванга за България

Племенницата на Ванга Жени Костадинова скочи срещу приказките за русата жена, която според пророчицата щяла да оправи България, щом поеме властта, пише "Телеграф".

За тези митични слова се заговори отново, щом президентът Румен Радев подаде оставка и стана ясно, че Илияна Йотова ще бъде държавен глава в оставащата от мандата една година.

Ето и пълният й текст, озаглавен "За Ванга и жената начело на държавата":

Забелязвам, че напоследък интелигентни коментатори (Велизар Енчев, Валентин Вацев, Николай Николаев, Валентин Кардамски...) се позовават с уважение на думи, изречени от Ванга в контекста на водения разговор: за отношенията България-Русия, за бъдещето на България в новия многополюсен свят, за безценността на българската земя и вода (които не трябва да бъдат продавани на чужденци)...

Това отношение ме радва.

Откровенията на пророците ни стигат до умовете на прозорливите обществени медиатори, на чистите по сърце между тях - а те са малцина. Много са тези, които биха (и го правят) махнали надменно и пренебрежително с ръка, подведени от своя светски ум, и подигравателно биха неглижирали разните ни там "гадатели", които видите ли са си съчинили някакви си евтини сензационни тези.

Хората обичат да мислят и говорят "по принцип" - без да са чели дадена книга, да я оплюят, без да са се запознали с информация от извора по дадена тема, да я отрекат. Такава е в основата си нагласата на егоцентрика: той знае! Не му трябва да чете! Хеле пък "за врачки и сектанти".

В разговор с Кузман Илиев чух Николай Николаев (по Евроком) да репликира:

- Баба Ванга е казала, че жена ще стане президент и ще оправи България.

Хайде стига!

Това навярно го е чел някога в жълтите вестници. Само дето не добави и че ще е "руса" въпросната жена. Вметна го в контекста на обстоятелството, че президентския пост ще заеме Илияна Йотова след оставката на Радев.

Нека поясня:

Измислицата, че Ванга предсказала, че "руса жена ке оправи България" е тиражирана от жълтите медии още в първите години на "демокрацията", когато се спрягаше името на Блага Димитрова за евентуален президент (тя стана вице за една година). После прилепиха "пророчеството" към Ан Макгърк, майката на валутния борд. После им се привидя Ренета Инджова...

Е, няма такива думи на Ванга!

Не е казвала - поне аз не съм чула за 30 години от никого, а съм разговаряла с десетки, може да се каже и стотици хора, по темата, че Ванга е говорила за някаква митична жена-месия. Напротив!

Тя казва:

"Жени в политиката да не се бъркат! Жените имат друга роля - да раждат и да ВЪЗПИТАВАТ деца!"

Но ето как и сега някой се присети да развее отново един широко тиражиран слух в продължение на десетки години. И понеже очаквам да се появят и други спекулации, утре ще напиша какво НАИСТИНА е казала Ванга относно водачите на България. Има едни нейни думи, които са ми интересни и следя от години дали ще се изпълнят.

И понеже ги е изрекла не пред филанкишията, а пред уважавания и ерудиран, много добър икономист и свестен човек - проф. Димитър Филипов (отдавна покойник), аз им вярвам. Приемам ги за истинни.

