Карл Чарлз нареди строги мерки, за да предотврати самоубийство

Бившият принц Андрю е в центъра на нарастващо безпокойство, след като брат му, крал Чарлз, пое пряк контрол над частната му колекция от оръжия.

Според Radar Online, има опасност Андрю да посегне на живота си. 65-годишният бивш принц се готви да напусне завинаги Роял Лодж, дългогодишния си дом в имението Уиндзор, и да се премести в далеч по-малката ферма Марш в имението Сандрингам в Норфолк. Огнестрелни оръжия са иззети на фона на опасения за психическото състояние на Андрю.

Видени са работни екипи да ремонтират селската къща с пет спални, а камиони за преместване са влезли в 31-стайната Кралска ложа, което сигнализира, че дълго отлаганото му намаляване на жилището най-накрая е в ход.

Андрю, някогашен херцог на Йорк и втори по ред за наследяване на трона по рождение, е лишен от кралски титли и публични длъжности след продължаващия скандал за връзките му с педофила Джефри Епстийн.

Източник от двореца съобщи, че решението за премахване на оръжията на Андрю е взето след напрегната намеса на служители по огнестрелно оръжие на Столичната полиция и личния кабинет на краля. Имаше много реална загриженост за душевното му състояние“, добави източникът.

Андрю се отказа от разрешителното си за оръжие през ноември и оръжията бяха прехвърлени на краля, вместо да бъдат конфискувани, което е необичайна стъпка, отразяваща чувствителността на ситуацията.

Друг вътрешен човек каза, че моментът е бил потенциално експлозивен. Дворцовият помощник каза, че дискусията първоначално е предизвикала експлозивна реакция, обяснявайки: „Андрю беше бесен, когато му беше представено решението, че оръжията му ще бъдат отнети. Той се чувстваше дълбоко смутен и в капан, сякаш автономността му беше отнета. След емоционална конфронтация обаче той осъзна, че резултатът не подлежи на обсъждане и че в крайна сметка няма друг избор, освен да го приеме“.

Пушките сега се съхраняват сигурно под ръководството на краля – като един източник ги описва като „под ключ“, пише "Телеграф".

