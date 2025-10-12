Изненада! Как са разговаряли траките  

Изследователят Андрей Киряков разбули един от митовете за траките. Досега се твърдеше, че те са били едва ли не първобитни хора, с елементарен език, като са общували само с 20-30 думи.

Той обаче посветил години наред на изследване на древния народ и е категоричен – в тракийския език е имало над 2000 думи. Това са имена на местности, на градове, на реки, техни названия на божества, царски имена - всичко", посочи Киряков пред България он ер.

Киряков разкри още любопитна информация за траките, която е поместена в книгата "Неразказаната история за Троянската война или има ли "Българска следа" в нея".

"Четирима автори сме. Тази книга, надявам се, разширява нашия кръгозор. Защото докато гледаме само България, няма да разрешим всички въпроси. Трябва да погледнем съседните народи, да гледаме в по-широк план, за да разберем наистина как точно се е развила нашата история. И да се възприемем като част от една общност", каза още той.

