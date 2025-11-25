Иво Сиромахов отказа луди пари. Кой ги предложи

Известният сценарист и шоумен Иво Сиромахов отказа да стане лице на реклама за хазарт.

Новината съобщи самият той във Фейсбук. По думите му става въпрос за оферта от шестцифрена сума, предложена от хазартна компания, предаде OFFnews.bg.

В публикацията си писателят заявява, че е готов да рекламира изкуство и култура, но не и хазарт.

Аз рекламирам с удоволствие книги, театър, филми, музика, живопис, музеи, училища. Защото човек трябва да носи отговорност за последствията от действията си.

Когато императорът Веспасиан закъсал за пари, решил да обложи с данък обществените тоалетни в Рим.

Синът му Тит Флавий се възпротивил на тази идея. Тогава Веспасиан взел една шепа монети, тикнал ги под носа на сина си и му казал „Pecunia non olet“ (Парите не миришат).

Но Веспасиан е бил алчен глупак."

