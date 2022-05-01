Гьоте бил илюминатът Абарис

Тайният орден е в дъното на весеки заговор

Организацията на просветители се ражда на 1 май 1776 г.

Биологично оръжие ли е Ковид-19? Чипират ли ни чрез ваксините? Контролират ли свръхбогатите развитието на пандемията от коронавируса? Това са само част от най-актуалните въпроси, на които днес търсим отговори. Някои хора се обръщат към науката, други предпочитат да виждат мистерии, измами и заговори. Ясно е обаче, че интересът към теориите на конспирацията в ерата на интернет и фалшивите новини е в своя исторически апогей. Да се опровергават конспиратистите е безсмислено, а и има теми, по които те никога няма да намерят покой. Такава е съществуването на общество, наречено Илюминати, родило подозренията за тайни заговори и налагане на Нов световен ред.

Тихият бунт на един професор

Германският мислител и просветител от ХVIII в. Адам Вайсхаупт със сигурност нямаше да повярва, ако някой му кажеше в онези времена, че един ден идеите и намеренията му ще дават храна за конспиративни теории в глобален мащаб и ще вдъхновяват популярни произведения на художествената литература и киното. Съвременниците му не виждат в уважавания университетски преподавател опасен враг на държавата, създал тайното общество Илюминати. Но в края на ХVII в. Европа е във вихъра на Просвещението, интелектуалците се бунтуват и отхвърлят вече сриващата се роля на религията в развитието на обществото.

В тогавашна Бавария Вайсхаупт е професор по църковно право в католическия университет в Инголщат, където води привидно тих академичен живот. През 1784 г. обаче избухва скандал, който изважда на бял свят тайна организация, успяла да си проправи път до висшите ешелони на властващата баварска аристокрация. В основата на заговора е Вайсхаупт. Младият професор спешно стяга багажа си и бяга от Бавария, за да довърши дните си като изгнаник в друга германска държавица.

Осем години по-рано Вайсхаупт сформира своя скромна група за четене, без ни най-малко да очаква, че наречените от него Илюминати ще разпространят славата си в разделения, но богат на идеи германски свят и след това ще паднат жертва на шумен скандал.

Илюминатите успяват да присъединят към обществото си голям брой влиятелни мъже - аристократи и техните съветници, високопоставени бюрократи, университетски преподаватели и други педагози, писатели и интелектуалци. Това дава тласък на процъфтяването на организацията.

Адам Вайсхаупт създава Илюминати

Вайсхаупт вижда себе си като изразител на идеите на Просвещението и затова се стреми да създаде общество, водено от науката и разума, като противовес на религията. Убежденията му са в противоречие с университета, който е създаден и управляван от изключително строгия католически орден на йезуитите. Упражняваната цензура предизвиква Вайсхаупт да сформира групата си тайно и да опита заедно със своите съмишленици да се противопостави подмолно на ограниченията, налагани от вярата.

Илюминати стартират като група за четене на 1 май 1776 г. Най-добрите ученици и образовани привърженици на Вайсхаупт се срещат на секретни места, за да не привличат вниманието на властите. Провеждат дискусии, споделят най-напредничавите идеи на Просвещението, първо записват своите мисли в дневници, а след това ги обсъждат със съмишлениците. Това е скромното начало на Илюминатите. Но още от самото начало групата има и по-амбициозни планове. Пишат писмо до големия държавник, философ и учен Бенджамин Франклин, в което излагат идеята си за Утопия на Просвещението в Америка. За съжаление акцията се проваля, кореспонденцията така и не е осъществена. Франклин е прекалено зает с все още бушуващата в американския юг война за независимост.

Амбициозни цели и лесни успехи

В началото Вайсхаупт набира хората в Илюминати сред свои настоящи и бивши студенти в Бавария, които от своя страна предлагат други потенциални съмишленици. След това се опитва да промени профила на организацията чрез проникване сред хора на висши властови позиции.

Членовете получават кодови имена като на самия Вайсхаупт то е Спартак, други са напр. Аякс или Тиберий, а от по-старите съмишленици се изисква да помагат на по-новите да се доберат до важни постове, чрез които могат да оказват влияние върху обществото. Не се знае обаче до каква степен техните действия по-нататък са повлияни от факта, че са се присъединили към Илюминатите.

Вайсхаупт постига голям успех с привличането на добре подплатения с връзки Адолф Фрайхер Книге, благородник от Долна Саксония. Него основателят кръщава "Филон", по името на философа и учен от древна Александрия. Книге, който е масон, успява да повиши броя на членовете на групата до около 2000, като привлича дори любимия на всички германци писател - Гьоте, комуто е дадено кодовото име "Абарис" (фигура от древногръцката митология).

Присъединяват се принцове с власт, високопоставени служители и професори. Много от тях вече са "просветени" или членуват в много по-голямата тайна организация на масоните, а пък нейните цели са подобни на тези на Илюминатите.

Освен много допълнителни членове Книге вкарва и нова йерархична система, налага множество ритуали и церемонии, които и днес се свързват със съществуването на Илюминатите. Церемониите и йерархията имат своята роля да сплотят и накарат съмишлениците да се чувстват като част от постиженията и напредъка, които организацията проповядва. Членовете са инструктирани много подробно как да утвърждават позициите си, да се следят един друг, да споделят знанията си и да развиват идеите и целите на Просвещението.

Криза в ордена води до разпад

С разрастването на ордена много от членовете сякаш губят усещането за целите на Илюминати. Вайсхаупт и Книге стават твърде обсебени от своите ритуали, и пренебрегват първоначалната си просветителска мисия. По-голям проблем е, че мнозина от съмишлениците нямат доверие във Вайсхаупт, съмняват се, че тормози новите членове за постигане на свои користни цели. Нещата се влошават, когато се оказва, че Вайсхаупт е станал баща на извънбрачно дете, като първоначално е обмислял аборт за забременялата от него жена. Макар и деца на Просвещението, хората в онези времена все още не са се отърсили от някои основни постулати на християнството.

Бракът завършва с развод

Началото на края за Илюминатите започва с разпра между Вайсхаупт и Книге. Основателят възразява срещу допускането на голям брой нови, недоказани членове, а Книге иска да има повече новобранци, за да се увеличава влиянието на ордена. Сблъсъкът завършва с това, че аристократът напуска Илюминати и много от хората си тръгват заедно с него.

А най-големият удар за организацията идва когато е разкрито участието й в политически скандал. Заговорници планирали да издействат разрешение Австрия да анексира Бавария, което според Вайсхаупт ще доведе до по-просветено управление на германската държавица. След разкритията Илюминати срещат яростна съпротива. Местният Орден на Златния и Розовия кръст - група, чиито интереси се разпростират върху алхимията, духовността и мистицизма и който има връзки с баварските власти - повежда мощна кампания срещу Илюминати и успява да убеди владетеля на Бавария да обяви организацията за незаконна.

Вайсхаупт е разкрит и бяга от Инголщат, а Илюминати са обявени извън закона през 1785 г. Задругата е разбита и никой повече не желае да има нищо общо с основателя или с други нейни членове. Оригиналният Орден на Илюминатите престава да съществува в началото на 1788 година. Опит за нова организация правят други интелектуалци към края на ХIХ в., но те не успяват да се наложат. Наследство и конспирация

През последните повече от 200 години опитите за възраждане на организацията с името Илюминати се провалят. Тъй като орденът е създаден във време, в което е модно да се учредяват тайни организации, наследството на групата е доста незабележимо. Те просто са едни от многото.

Въпреки това Илюминатите стават център на много теоретици на конспирацията, които и до ден-днешен твърдят, че по някакъв начин тя контролира света. Първите слухове се появяват само две години след разпадането на групата, когато мнозина твърдят, че Илюминатите са започнали протестите, довели до Великата френска революция. Йезуитски свещеник и публицист на име Огюстен Барюел измисля теория за революцията, като твърди, че тя е продукт на огромен международен заговор, включващ масоните и баварските Илюминати - тайното общество, основано от Адам Вайсхаупт. Водещите политици в епохата, а по-късно и изследователите отхвърлят тези твърдения, но в търсенето на виновни за провала на революцията всяко внушение намира плодородна почва.

Разпадът на Ордена на Илюминатите е документиран от историците, затова шансът да е останал активен след това е много малък. Но и до днес тази тайна организация на просветители е символ на всички възможни конспирации. Може и никога да не разберем до какви висоти достига влиянието на Илюминати, но няма съмнение, че култовият статут на тази първоначално малка баварска читателска група ще продължи да живее.