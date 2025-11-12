Голямо щастие за звезда от "Братя"

Звездата от хитовия сериал "Братя" Алекс Иванов направи незабравимо предложение за брак на своята любима Анелия - и то на сцената!
"От този миг нататък - НИЕ!", написа актьорът под кадъра, споделен в Инстаграм, където се вижда как коленичи и поставя пръстена на изненаданата си половинка.
"От сърце благодаря на всички, които бяха част от този прекрасен, най-скъп момент за мен", допълни развълнуваният актьор.
