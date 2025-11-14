Голяма гавра с Гришо и Мария Шарапова



Избухна голям смях на чужд гръб в студиото на "Кой да знае", след като разговорът за тенис звуците "грънчинг" тотално излезе извън контрол. На въпроса какво означава думата, певицата Дара и Христо Пъдев започнаха да разсъждават, а актьорът веднага даде "професионално" мнение:

"Всеки тенисист издава различен звук. Това идва при удара - издишаш въздуха, концентрираш сила... и понякога плаши съперника", обясни Пъдев.

Тук Сашо Кадиев изригна - скочи, размаха ръце като ракета и започна да издава звуци, все едно е на корта.

Милица Гладнишка обаче реши да вдигне нивото на цирка:

"Сашо, а Моника Селеш как беше?", попита тя.

Кадиев веднага започна да имитира женски пъшкания, което разби всички на смях.

След това Пъдев хвърли "бомбата":

"На Шарапова звуците... всеки удар беше мини оргазъм!"

"А представяш ли си реално какво е било?", добави Сашо с широка усмивка.

Двамата дори стигнаха до "заключение", че причината за пъшканията може и да е Григор Димитров.

"Мачкай, Гришо!" - завърши Кадиев, докато цялото студио се давеше от смях.

