Голяма гавра с Гришо и Мария Шарапова

Избухна голям смях на чужд гръб в студиото на "Кой да знае", след като разговорът за тенис звуците "грънчинг" тотално излезе извън контрол. На въпроса какво означава думата, певицата Дара и Христо Пъдев започнаха да разсъждават, а актьорът веднага даде "професионално" мнение:
"Всеки тенисист издава различен звук. Това идва при удара - издишаш въздуха, концентрираш сила... и понякога плаши съперника", обясни Пъдев.
Тук Сашо Кадиев изригна - скочи, размаха ръце като ракета и започна да издава звуци, все едно е на корта.
Милица Гладнишка обаче реши да вдигне нивото на цирка:
"Сашо, а Моника Селеш как беше?", попита тя.
Кадиев веднага започна да имитира женски пъшкания, което разби всички на смях.
След това Пъдев хвърли "бомбата":
"На Шарапова звуците... всеки удар беше мини оргазъм!"
"А представяш ли си реално какво е било?", добави Сашо с широка усмивка.
Двамата дори стигнаха до "заключение", че причината за пъшканията може и да е Григор Димитров.
"Мачкай, Гришо!" - завърши Кадиев, докато цялото студио се давеше от смях.
