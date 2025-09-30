Ето я новата звездна двойка у нас

Даниел Петканов и Глория Петкова от "Traitors: Игра на предатели" са новата телевизионна двойка. Двамата демонстрираха близост на официалната премиера на риалити формата преди дни, а на концерта на Роби Уилямс пуснаха общи снимки, на които се забавляват заедно.

„Заедно сме“, призна тв водещият и бивш съпруг на модела Алекс Богданска за новата си любов. Докато Дани Петканов е познато лице от тв средите, Глория е многостранна артистична личност, която е модел, актриса, художник и диджей.

Това, което ги обединява, е участието им в едно от най-обсъжданите и завладяващи риалити предавания в световен мащаб The Traitors, което стартира тази есен и в България в ефира на bTV.

Двамата изглеждаха изключително близки и по време на концерта на Роби Уилямс, като в профилите си пуснаха общи снимки и видеа от вечерта, в която се забавляват заедно. Това са първите им общи фотоси, които пускат в социалните мрежи.

Дани и Глория имат по едно дете от предишни връзки, които са на почти една и съща възраст. Петканов има син Даниел от брака си с модела Алекс Богданска, който се роди през 2019 г. Петкова пък е майка на Анабел, която е родена през 2018 г., от брака й с бизнесмена Методи Велинов.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com