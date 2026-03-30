Етиен Леви с разтърсваща история за своя баща и цар Борис III

Със сълзи на очи и глас Етиен Леви направи едно от най-разтърсващите си признания в ефира на БНТ. В предаването "Имате среща... с Диана Любенова" обичаният музикант, вокален педагог и преподавател разказа драматичната история на своя баща – евреинът Херцел Леви, спасен по време на Втората световна война.

"Баща ми е бил в трудов лагер в Русе. Тежко е било с този закон за защита на държавата", сподели Леви, връщайки се към едни от най-мрачните страници от българската история.

По думите му, съдбата на баща му и много други образовани евреи е била променена от решение на цар Борис III.

По силата на антиеврейското законодателство от онзи период, неговите баба и дядо са били насилствено изселени от столицата и изпратени в Русе, а баща му е мобилизиран да полага тежък физически труд.

"Цар Борис III е единственият държавен глава, към който Хитлер е имал респект."

Според него именно тази позиция е изиграла ключова роля за спасяването на хиляди български евреи.

"Казал, че няма евреи за лагерите".

Етиен Леви разкри и един много любопитен детайл, който звучи като сцена от филм: "Хитлер е настоявал евреите да бъдат изпратени в лагерите. Но Негово Величество е казал, че няма евреи за тези лагери, защото те строят пътищата за немската войска."

Зад спасението обаче стои тежка цена. Баща му Херцел Леви преминава през лишения, страх и унижения.

"Събирали са пари, за да не го бият с тояга", призна той с болка. А семейството му също е било изселено в Русе, а трудностите оставят отпечатък за цял живот.

Въпреки всичко Херцел Леви не се пречупва. По-късно той става основател на първия квартет у нас – доказателство, че дори след най-тежките времена духът може да оцелее.

