Една зодия да не дава обещания, друга харчи на воля

22 октомври носи енергия на преход – Слънцето напуска Везни и се подготвя да влезе в Скорпион. Денят е подходящ за затваряне на стари теми и поставяне на нови цели. Проверете какви са астрологичните тенденции за вашия знак.

♈ Овен

Днес ще усетите прилив на енергия и желание да поставите нещата в ред. Работните ви ангажименти се подреждат благоприятно, особено ако проявите инициатива. В любовта – бъдете откровени.

♉ Телец

Не пренебрегвайте дребните детайли – именно в тях се крият ключовете към успеха. Финансов въпрос може да изисква по-трезво преразглеждане. Вечерта е подходяща за домашен уют и спокойствие.

♊ Близнаци

Среща или разговор ще ви вдъхнови за ново начинание. Внимавайте с обещания – днес е по-добре да слушате, отколкото да говорите. Любовен флирт носи усмивки.

♋ Рак

Интуицията ви е силна – използвайте я разумно. Ако усещате напрежение в работата, не се страхувайте да поставите граници. Подходящ момент за грижа за здравето и почивка.

♌ Лъв

Денят носи творчески заряд. Възползвайте се от вдъхновението – ще впечатлите околните с идеи и чар. Не пренебрегвайте мнение на близък човек – в него има истина.

♍ Дева

Вашата практичност ще бъде търсена и оценена. Денят е добър за финансови решения и планиране. В личен план – не бъдете прекалено критични, опитайте се да чуете и другата страна.

♎ Везни

Слънцето напуска вашия знак, но оставя след себе си увереност и мотивация. Очертава се успешен ден за преговори, покупки и романтични жестове. Вечерта носи вълнуващи емоции.

♏ Скорпион

Настъпва вашият сезон – очаквайте обновление и нова енергия. Сега е моментът да си поставите цели. Възможни са внезапни срещи или новини, които ще променят плановете ви.

♐ Стрелец

Въздържайте се от прибързани реакции. Денят изисква повече търпение и дипломатичност. Пътуване или покана за събитие ще ви разведри. Пазете се от излишни разходи.

♑ Козирог

Работата ви върви стабилно, но не се затваряйте емоционално. Близък човек има нужда от вас. Денят е подходящ за уреждане на формалности и дългосрочни планове.

♒ Водолей

Очаквайте приятни изненади. Добри новини могат да дойдат по линия на работа или личен проект. Общуването ви е на висота – възползвайте се, за да изградите важни връзки.

♓ Риби

Интуитивни и състрадателни, днес ще бъдете търсени за съвет. Бъдете внимателни с личните финанси – възможни са необмислени харчове. Вечерта носи топлина и разбиране.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com