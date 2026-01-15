Благо Джизъса разкри вечния кошмар от Стоичков

Вечният плейбой и бивш национал разкри пред Гала на „На кафе“ дълго пазена тайна за Христо Стоичков. Многодетният татко още помни това, което му е сторил в миналото легендата.

„Не е щедър на похвали, но ако сгафиш, чуваш всичко от-до. Някои думи дори не мога да изрека от екрана. Още ми държи влага кошмара, че ме накара да си обръсна главата. Нещо не ми хареса прическата и ме накара да се обръсна.

Направих го, тогава това, което ти нареждаха по-възрастните футболисти или треньорите се приемаше за закон, без много-много да разсъждаваш“, разкри дълго пазената тайна Благой Георгиев, но с топло чувство към легендарния футболист.

Той разказа и за друг случай с Камата, когато силно пожелал да притежава телефонен номер с много осмици в него. Той обаче бил зает, затова Ицо Стоичков лично се обадил, за да го иска.

От другата страна човекът не повярвал, че именно Стоичков му се обажда и отсякъл „Да, бе, Марадона…“ След което му затворил телефона.

