Благо Джизъса разкри вечния кошмар от Стоичков
Какво разказа в ефира непоправимият плейбой
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Какво разказа в ефира непоправимият плейбой
Пластичните хирурзи коментират, че вече било модерно двойките да си правят ринопластика заедно
Разкри много подробности от живота си с Гущеров
Каква изповед направи татарката Есмер
Тръгнал е по пътя на татко си
Реакцията на хората е светкавична
Много патриарси са имали татуировки, казва бившият футболист
Какво се е случило между тях
Какво каза футболистът за Христо Стоичков
Ивана стана на 21 години
Нашенецът потресе всички с невежеството си
Бившият футболист ще става зет на бившия рапър
Доста интересни разкрития за себе си
Невероятна изповед на бившия футболист
Уникален разговор в предаването с Благой Георгиев
С какво е свързана тя
Много често Георгиев отскача до Пловдив. Истината вчера лъсна
И издаде тайна за себе си
Коя преспа с гащите му
Освен развода, зарязал и любовница