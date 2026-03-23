Борисов с изумителни думи! Какво прави в къщи

Забравете дали Асен Василев е гей, или не-гей, "политическите" интервюта на Мон Дьо тепърва ще ни забавляват.

В откъс от разговора на светския водещ с Бойко Борисов лидерът на ГЕРБ се похвали, че все още вдига без проблеми 150 кила от лежанка.

"Като се съблеча̀х на игрището гол, вашите колеги, които ме снимаха по списанията - мислеха, че има фотошоп...

Нали! Малко хора знаят, че ей сега - ако сложиш една щанга, лягам на 150... и печеля басове!", похвали се бившият премиер.

И добави, че може малко да се е поизхвърлил, но с 80 или 100 килограма ще направи 50 серии.

За неизкушените това означава 50 повторения на изстласкването - нещо, на което са способни малцина мъже наполовина на възрастта на геренала.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com