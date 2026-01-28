БНТ осиротя! Топ фигура изненада

Днес беше последният ми работен ден в БНТ. 13 години бях част от тази Институция. Ще ми липсват колеги, ще ми липсва и целият процес по производството на телевизията. Това написа красивата синоптичка на БНТ Ева Кикерезова в профила си в социалната мрежа Фейсбук.

По думите й слизането й от екран е по нейно желание.

"Да, не съм свалена от екран. Аз сама избрах да сляза от него. Засега. Беше началото на миналата година, когато след редица обстоятелства, след един ефир отидох и си пуснах отпуск. В нито един от следващите дни обаче, не ми дойде желанието да се върна.

Децата ми също имаха повече нужда от мен. Осъзнах, че Прогнозата за времето ми даде нещо, което така и не припознах като мое. Аз бях Ева и преди нея, същата Ева съм и сега", написа Кикерезова.

Тя изказва дълбока благодарност към колегите си в националната телевизия и в Националния институт по метеорология и хидрология към БАН.





