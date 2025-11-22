Бизнесмен, мъж на супермодел, купи правителствен вертолет. Държавният авиационен оператор е продал миналия месец вертолет Ми-8Т, показват документи, публикувани на сайта на ведомството.

Търг с явно наддаване е проведен на 9 октомври при първоначалната цена 971 460 лв. (без ДДС). Пет фирми са подали оферти, с най-висока цена е спечелила "Уотър Стоун" ЕООД с 1 845 774 лв. без ДДС.

Компанията е собственост на бизнесмена Кирил Кленовски. Той е женен за Станимира Колева - един от най-успешните модели на "Визаж" в чужбина, станала популярна с роля в сериала "Стъклен дом".

През януари правителственият авиоотряд е продал още един Ми-8Т. Две фирми са взели участие в търга, спечелен "Джи Пи Ес Контрол" ЕАД с оферта за 550 654.65 лв. без ДДС.

Пътническият вертолет Ми-8Т е със салон с повишен комфорт, описват машината тръжните документи.

Има бюфет, гардеробен отсек и тоалетна и е с увеличени илюминатори с правоъгълна форма.

Разработен е от Опитно Конструкторското Бюро М.Л. Мил в началото на 1960-те години. Един от най-масовите и надеждни вертолети в историята на световната авиация, изтъкват от Държавния авиационен оператор.

Летателните му характеристики са: екипаж от трима души, максимална скорост - 250 км/час; крайсерска скорост с нормално полетно тегло - 220 км/час; максимална височина на полета с пътници - 3000 метра, максимална далечина на полета без допълителни резервоари - 450 км; максимално излетно тегло - 12 000 кг.

В сряда министърът на транспорта Гроздан Караджов обяви, че ще продаде на търг по-малкия правителствен самолет "Фалкон", за да спести кабинетът излишни разходи и да ги вложи в по-полезни дейности.

Лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски изрази адмирации и предложи да се закрие целият правителствен Авиоотряд 28, а лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов го подкрепи.

