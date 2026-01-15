Азис призна! Напуска ли България

Азис отвърна на слуховете, че е решил да се премести в чужбина.

На въпрос в Инстаграм как му се струва животът извън България и дали смята да се измести, певецът отговори: "Аз не мисля да се измествам от България. Ще живея и на двете места."

С този коментар той сложи край на спекулациите и увери феновете си, че остава свързан с родината, като същевременно запазва възможността да живее и извън страната.

