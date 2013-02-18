Бургас. Зам. окръжният прокурор на Бургас Ангел Георгиев, който прекара денонощие в ареста по подозрение за подкуп, ще съди вътрешния министър, съобщи бТВ.



Набеденият магистрат беше освободен без да му бъде повдигнато обвинение. Той обмисля да заведе дело срещу Цветан Цветанов за клевета и уронване на престижа.



Пред медиите в петък вътрешният министър обяви, че прокурорът и адвокатът М.С. трябвало да си разделят 8 хиляди лева за прекратяване на производство за икономически престъпления. Става въпрос за дело за организирана престъпна група, по което Георгиев е наблюдаващ прокурор.



Разследването обаче установи, че вземането на подкуп е било инсценирано от адвоката. Така магистратът остава само свидетел по дело за измама.



