2024: Годината на Меган и Хари?

За принц Хари и Меган Маркъл 2023-а бе година, изпълнена главно с падения. В Холивуд определиха съпрузите за най-големите губещи – те нямат нито един успешен проект. Биографичната книга на по-малкия син на принцеса Даяна „Резерва“ и документалният филм на съпрузите бяха силно критикувани. Сделката им с платформата „Спотифай“ приключи, а подкастът на бившата актриса не намери публика и бе спрян в рамките на месеци. Отношенията им с Бъкингам стават все по-обтегнати, но вече и общественото мнение се влошава. Затова 2024-а се очертава ключова за бъдещето на Хари и Меган. Но какво следва за тях?

По всичко личи, че Маркъл се готви да се завърне на сцената в Холивуд. На скорошно събитие херцогинята заяви, че със съпруга си готвят много вълнуващи изненади, които нямат търпение да обявят. През изминалите месеци Меган посети няколко големи концерта и церемонии на червения килим. Неотдавна обявиха и нов сериал, базиран на хитовата поредица „Костюмари“. Няма да е изненада за никого, ако Маркъл се появи на старото си работно място с епизодична роля. Сделката им с Нетфликс е още активна и се говори, че следващият им проект е екранизация на романа на Карли Форчън „Meet Me at the Lake“. Слухове твърдят, че Меган си е научила урока и иска да изгради продукт, който да не е базиран на кавгите им с Бъкингам.

Хари продължава да се фокусира върху благотворителните каузи. Фондацията „Арчуел“ генерира печалба от 5 милиона долара за 2023-та. Разбира се, принцът отделя много време и внимание на игрите „Инвиктъс“, както и на организацията „Scotty’s Little Soldiers“, подкрепяща деца, чиито родители са загинали, докато са служили във въоръжените сили. Крайната цел на Хари продължава да бъде същата – принцът иска да е значим, да помага на хората. През 2023-та той успя да спечели дело срещу британските таблоиди и съдебната му война срещу пресата несъмнено ще продължи и през настоящата година. За жалост, не е сигурно, че принцът ще успее да подобори климата във фамилните отношения. Все повече изглежда, че кралското семейство почти напълно се е отказало от помирение с бегълците.

Слуховете за потенциален раздор между самите Хари и Меган като че ли засега не се базират на стабилна и основателна почва. Неотдавна се заговори, че бракът им е в окаяно състояние и дори двамата вече търсят адвокат по бракоразводни дела. Но после настъпи обрат - завъртяха се спекулации, че всъщност се готвят за трето дете, но засега няма потвърждение. Тиражира се и информация, че съпрузите възнамеряват да се преместят в Ел Ей, за да са по-близо до Холивуд. Това не е изключено предвид намеренията на Меган. Кралските коментатори са категорични в едно – Хари и Меган трябва да намерят какво ново да кажат. Враждата им с Бъкингам не стихва, но обидите и обвиненията на пръв поглед се изчерпаха. Ако съпрузите искат да запазят популярността си, време е за свежа стратегия.

