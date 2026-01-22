Взеха ключови решения за авторските права у нас

Министерството на културата възобнови дейността на Съвета за защита на интелектуалната собственост (СЗИС) към Министерския съвет, който за последен път е заседавал през 2019 г. – преди 7 години.

Заседанието днес от 14:00 ч. в Министерството на културата, председателствано от зам.-министъра на културата Георги Султанов, е първото за настоящата 2026 година и в дневния му ред основна точка бе обсъждането на Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП).

В Съвета взеха участие представители на всички ангажирани в процеса държавни институции, които благодариха на Министерството на културата за това, че инициира разглеждането на законовите промени, така че те да бъдат обсъдени с тях и изразиха желание да подкрепят законодателното усилие, за да може по-скоро то да бъде подготвено за обществено обсъждане.

Единодушно бе взето решение за създаването на Работна група, която да изготви текстове на Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП). Участниците в срещата се обединиха около задачата да бъде постигнат максимално добър баланс съгласно Хартата на основните права на Европейския съюз, така че да се постигне равнопоставена защита на интелектуалната собственост и на икономическите свободи.

Решено бе приоритетно да се положат усилия и за изваждането на страната ни от т. нар. „Списък 301“, или „специален доклад 301“ - годишния преглед, изготвян от Службата на търговския представител на САЩ, който идентифицира държави, неосигуряващи адекватна защита на интелектуалната собственост. Страната ни е в този списък от 2023 г.

Съветът обсъди и други ключови теми, сред които потвърдената политическа цел на правителството - страната ни да постигне пълноправно членство в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) до края на 2026 г., като по този начин се ангажира с прилагането на международни стандарти за защита на интелектуалната собственост. България е в процес на присъединяване към ОИСР от 2022 г., с напредък в рамките на различни експертни оценки.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com