Тъжно: почина световен наш музикант

Починал е джаз пианистът Марио Станчев, съобщи журналистката Албена Безовска - бивш дългогодишен пиар на "Банско джаз фест", на чиято сцена той концертира в златните години на фестивала. Съболезнования под новината изказаха редица негови колеги музиканти - Веселин Веселинов-Еко, Любомир Денев, Пламен Джуров и др.

Роден в София през 1948 г., Марио е син на популярния в бохемските среди пианист Тинко Станчев и французойката Мишлин. Самият той започва да свири на пиано 5-годишен, а импровизацията открива в юношеските си години, когато и започва да учи в Музикалното училище. На 22 става част от "Симеон Щерев квартет", но поради неблагонадежност и донос от негов колега не го пускат да пътува в чужбина за гастролите на състава. Не му позволяват да свири дори в Москва.

През 1980 г. той бяга от България. Качва се на самолет на Air France с паспорт на френски журналист, като преди това се е дегизирал да прилича на него. Бягството урежда майка му, с която междувременно баща му е разведен и се е върнала във Франция. Историята припомня големият познавач и историк на българския джаз Владимир Гаджев.

През следващите години Марио Станчев се установява в Лион. Свири с множество известни имена в джаза във Франция и в Ню Йорк, прави кариера на преподавател, ръководител на джазови формации, композитор и изпълнител. Дизи Гилеспи, Чет Бейкър, Рон Картър, Джон Скофийлд, Майкъл Брекър, Туутс Тилеманс, Лоран Блументал, Лионел Мартен са сред легендите, с които е излизал на една сцена. Основател е на джаз департамента в Лионската консерватория.

Марио Станчев се връща в София с триумфален концерт в зала 3 на НДК през 1990 г. Тогава за пръв път посещава и гроба на своя баща. Следва спад на интереса към него и джаза като цяло, но след 2000 г. отново започват гостувания - на "Аполония", "Банско джаз фест". В последните години той редовно свири в България, прави и показни уроци в училищата, на които е възпитаник – Националното музикално училище "Любомир Пипков" и Музикалната академия "Панчо Владигеров". Записва албума Autumn Leaves in Sofia (2014) заедно с Христо Йоцов - барабани, и Димитър Карамфилов - контрабас. Пак тях кани и за последния си проект Monk & More, посветен на Телониъс Мънк и представен на живо в София през зимата на 2020 г. През януари т.г. този състав, известен под името New Bulgarian Trio, изнесе последния си концерт в Лионската опера.