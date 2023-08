Róisín Murphy, Morcheeba, Sophie Ellis-Bextor и Phuture Shock на пристанището в Бургас на 6-ти август

Броени дни остава до най-нежната концертна вечер от серията BURGAS SUMMER LIVE. Елегантен чувствен дамски поп ще оживи пристанището в Бургас на 6 август /неделя/ като част от серията летни концерти на Fest Team. Róisín Murphy, Morcheeba, Sophie Ellis-Bextor и Phuture Shock са силното дамско присъствие на 6 август сред вълните на морския град.

Ярката Róisín Murphy изпраща специални поздрави към българската публика тук.

Sophie Ellis-Bextor

Поп дивата, Sophie Ellis-Bextor, идва в Бургас със своя неподражаем стил и завладяващ глас. Софи изстрелва музикалната си кариера във висините, първо като вокалистка с хитовия сингъл на Spiller – "Groovejet" и после със своя световен хит Номер 1 "Murder on the Dancefloor". Дебютният й солов албум, "Read My Lips", излиза през 2011 г. и се радва на безпрецедентен успех, продавайки се в повече от два милиона копия по цял свят. Успехът на Sophie Ellis-Bextor не се ограничава само до студийните албуми. През 2019 г., тя представя уникален проект – оркестрирани версии на всички свои хитове и сингли с албума си "The Song Diaries". А изпълнени у дома, по време на локдауна, с петте ѝ синове, и записани от съпруга ѝ, нейните "Kitchen Discos" достигнаха до 40 милиона души по света. През 2020 г., Софи издаде и последния си албум "Songs From The Kitchen Disco", като обедини хитовете от кариерата си с още от феноменално успешните песни в "Kitchen Disco" и постигна още една позиция в топ 10 класацията на Обединеното кралство.

Morcheeba

Без особена нужда от представяне, обичаната английска електронна група Morcheeba ще гостува oтново у нас. Основана в средата на 90-те години, бандата изпъква с уникалната си смесица от трип-хоп, рок, фолк-рок и даунтемпо звучене. Водени от вокалистката Skye и братята Paul и Ross Godfrey, Morcheeba стават световноизвестни с албумите "Big Calm", "Fragments of Freedom" и "Charango" , като създават парчета-икони като "The Sea" и "Rome Wasn't Built In A Day". След като през 2015 г. Paul напуска групата, Morcheeba се превръща в дует на Ross и Skyе, а днес фонтдамата изпраща поздрави за българската публика – тук.

Róisín Murphy

Още една истинска дива със завладяващ талант и разнообразен репертоар, ще гостува в Бургас на 6 август. Róisín Murphy е добре позната от поп дуото Moloko, където заедно с дуетната си половинка Mark Brydon, тя създава хитове като "The Time Is Now", "Sing It Back" и "Party Weirdo". Самостоятелната й кариера обаче е не по-малко впечатляваща, прелитаща радостно от италиански песни и даунтемпо хитове към енергични сингли като "Let Me Know". По последния си албум "Róisín Machine", издаден през 2020 г., тя работи с DJ Parrot, известен още като Crooked Man. Албумът пресъздава духа на две десетилетия и съдържа песни като "Narcissus", "Incapable", "Murphy’s Law", "We Got Together" и "Something More". Те се преплитат безупречно и отразяват ярко марка „Róisín“ - пълнокръвен артист във всички смисли на тази дума.

Phuture Shock

Българската следа в „женския“ ден на BURGAS SUMMER LIVE e талантливата Деси Андонова. Създаден от Десислава Андонова и Филип (Фи) Александров, музикалният проект Phuture Shock се отличава с уникално съчетание от стилове - от джаз, чил, фънк и тонове чар. Групата издава два албума - "Playback“, носител на MMTV награда за най-добър албум, и "In and Out", преди да си поеме десетгодишна пауза. През 2021 г., дуото се завръща към българската музикална сцена и отново ще ни потапя в своята неповторима музикална визия.

