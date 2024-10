Почина прочут певец, оставил голяма следа в света на музиката

На 77-годишна възраст си отиде Мартин Лий, прочут певец, изпял една от най-обичаните песни. Големият артист бе победител в Евровизия и остави голяма следа в света на музиката.

Мартин Лий триумфира на песенния конкурс за Великобритания през 1976 г. с групата Brotherhood of Man и песента Save Your Kisses For Me.

Музикантът е починал от сърдечна недостатъчност след "кратко боледуване", потвърдиха от поп групата в социалните мрежи, предава "Телеграф".

Групата отдаде почит на своя „велик приятел“ в изявление във Фейсбук. „ С голяма тъга съобщаваме за смъртта на нашия скъп приятел и колега, Мартин Лий от Brotherhood of Man, който почина мирно в неделя, 29 септември 2024 г., от сърдечна недостатъчност след кратко боледуване, Мартин беше на 77 години “, съобщава B92 .

