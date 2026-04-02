Почина популярен турски актьор

Популярният турски актьор Рамазан Тетик, известен най-вече с ролята си в сериала "Мечтата на Ешреф" (Eşref Rüya), е починал на 37-годишна възраст след кратък престой в болница, съобщава сайтът "Тюркийе тудей", позовавайки се на съобщения от близки и колеги на актьора, пише БТА.

По информация на медията преди няколко дни актьорът е претърпял разкъсване на аортата, след което е бил закаран в болница, където му е направена 13-часова операция. След нея той е останал няколко дни в интензивно отделение, където вчера е починал. Ден по-рано негови близки са отправили апел за даряване на кръв.

От Съюза на актьорите в Турция заявиха, че изпитват болка от загубата на своя млад колега и изказват съболезнования на неговото семейство и близки.

Изказвайки съболезнования, актрисата Чигдем Тунч описа Тетик като "един от най-възпитаните, най-любвеобилните и най-талантливите млади актьори", които е познавала.

