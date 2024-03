Почина американски актьор от култови филми

Актьорът Рон Харпър, известен с участията си във филмите "Планетата на маймуните" и "Пърл Харбър", е починал.

Той си е отишъл от естествена смърт в дома си в Уест Хилс, съобщава дъщеря му Никол Лонгуей пред The ​​Hollywood Reporter. Той е участвал и в "Земята на изгубените" (Land Of The Lost), "Високият мъж" (The Tall Man) и "Ларами". Най-известен е с участието си в "Планетата на маймуните".

Роналд Робърт Харпър е роден на 12 януари 1933 г. в Търтъл Крийк, Пенсилвания. След като му е предложена стипендия в Юридическия факултет на Харвард продължава да си казва: "За какво искаш да вземеш тази стипендия в Харвард? Бъди актьор. Да гладуваш е забавно.“

Първата му роля е през 1955 г. за Kraft Theatre. През 1959-60 г. е дубльор на Пол Нюман във филма на Тенеси Уилямс "Сладката птица на младостта“.

