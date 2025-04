Отиде си легендарен художник., който увековечи Джеймс Бонд

Малко преди да удари 100 години, си отиде Робърт Е. Макгинис.

Създателят на плакати на Джеймс Бонд , художник и илюстратор Робърт Е. Макгинис почина на 99-годишна възраст. Той почина на 10 март в Олд Гринуич, Кънектикът, но новината едва сега става публична. Беше потвърдено на Legacy.com, предаде Експрес.

Макгинис беше известен със своите люлеещи се изображения в стил pin-up момичета от 60-те години на жени в бикини, които си партнират с мъжествени мъже, а емблематичните му произведения на изкуството помогнаха за издигането на някои от ранните филми за Бонд

Той е проектирал плакатите за Thunderball, You Only Live Twice, On Her Majesty's Secret Service, Diamonds Are Forever, Live and Let Die и др.

Работата му включваше супер шпионина, който се срещаше с красиви, оскъдно облечени жени, затвърждавайки репутацията на иконата на големия екран като женкар.

Преди Бонд първата му поръчка за филмов плакат беше за емблематичния филм на Одри Хепбърн „Закуска в Тифани“. Известният плакат включваше илюстрация на Одри Хепбърн, която пуши цигара в дълга табанка с котка, увита около врата. Говорейки за това по-късно в живота си, той каза за Одри: "Не трябваше да правиш много с нея. Тя е толкова перфектна." Един от последните му емблематични плакати беше за хитовата анимация на Disney The Incredibles.

