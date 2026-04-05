Култова кримка на Британската библиотека излезе на български

„В „Биг Бен удря единадесет“ Дейвид Магаршак демонстрира майсторство в изграждането на психологическо напрежение, като превръща криминалната интрига в размисъл за властта и нейната цена.“, пишат британски критици в The Spectator. „Магаршак изгражда напрежението с хладна прецизност и морална дълбочина, които издигат романа над рамките на класическата криминална загадка.“, добавят от The Times Literary Supplement.

В духа на най-добрите образци от Златната епоха на британската криминална литература „Биг Бен удря единадесет“ от Дейвид Магаршак излиза като част от специалната селекция на Британската библиотека – колекция, която възражда забравени шедьоври на класическия детективски роман.

В гореща лондонска привечер тялото на сър Робърт Бонифейс е открито в собствената му лимузина. Смъртта на индустриалния и финансов магнат, бивш министър и човек с огромно влияние върху политическия и икономическия живот, разтърсва обществото. Близо до местопрестъплението е намерен портрет на сър Робърт – надупчен от куршуми. Авторът на портрета изчезва мистериозно.

Разследването е поверено на главен инспектор Муни – проницателен и безкомпромисен детектив, който бързо разбира, че случаят далеч не е просто политическо покушение. Следите водят към мрежа от измами, злоупотреба с власт и опасни зависимости. Под звъна на Биг Бен и в сянката на лондонските институции инспектор Муни е изправен не само пред загадката около едно убийство, но и пред морални въпроси за покваряващото влияние на властта. „Биг Бен удря единадесет“ /“Еднорог“/ е интелигентно конструирана мистерия с плътна атмосфера, ярки персонажи и социална чувствителност. Романът съчетава класическата структура на криминалната загадка с критичен поглед към обществото и механизмите на властта. Часовникът отброява времето неумолимо, а всяка следа води към ново разкритие – докато истината не прозвучава с точността на единадесетия удар.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com