Кралят на скандинавския ноар раздава автографи в София

Ю Несбьо, един от най-известните криминални съвременни автори, идва за първи път в България по покана на издателство „Емас“, с чиито знак у нас излизат прочутите му романи. Книгите му са преведени на повече от 50 езика и вече са надхвърлили 60 милиона продадени екземпляра, неговият емблематичен инспектор Хари Хуле е обичан по цял свят, а от пролетта на 2026-а ще оживее и на малкия екран в сериал, продукция на NETFLIX.

Българските читатели най-после ще се срещнат на живо с Краля на скандинавското криминале. Норвежката звезда ще представи в София новия си роман „Кръвни връзки“ от емблематичната скандинавска селекция на „Емас“, в която са още майстори като Сьорен Свайструп, Юси Адлер-Улсен и Ирса Сигурдардотир.

Във фокуса на „Кръвни връзки“ са братята Карл и Рой Опгор от селцето Ус. Карл е управител на луксозен спа хотел, а Рой държи бензиностанция и планира да построи увеселителен парк със скоростно влакче. По всичко изглежда, че животът им върви право нагоре. Само един човек е в състояние да спре възхода им: ленсманът Курт Улсен. Техен заклет враг, той усилено търси нови начини да докаже, че двамата братя стоят зад няколко убийства.

Книгоманите у нас за първи път през 2008 г. четат роман на Ю Несбьо - „Червеношийката“. Оттогава поредицата му за инспектор Хари Хуле и другите му самостоятелни книги го утвърждават като най-уважавания и обичания автор в жанра.

Срещата с писателя е на 15 ноември от 18, 30 ч. в “Event Space 2020”, а местата вече са запълнени. Писателят и кинокритик Благой Д. Иванов с помощта на преводачката Ева Кънева ще влезе в дискусия с Ю Несбьо за новия му роман „Кръвни връзки“, за скандинавската криминална литература… И след края на разговора им ще има отделено време за въпроси и за най-очакваното от всички фенове - разбира се, автографите.

И тъй като много от почитателите на Краля на скандинавското крими ще останат извън залата, срещата ще бъде достъпна и виртуално – в книжен център „Гринуич“ събитието ще се излъчва на живо на голям екран. Входът е свободен, а в книжарницата ще има екземпляри от „Кръвни връзки“, подписани от самия Несбьо. Книжарници „Сиела“ също ще излъчват събитието на живо във Фейсбук страницата си.

По повод гостуването на Краля на скандинавския ноар в тазгодишната селекция на филмовия фестивал „Киномания“ е включен филмът „Ловци на глави“, екранизация на едноименния му роман. Макар че по книгите на норвежеца има немалко адаптации, това вероятно е най-добрата – неслучайно наградена с престижната БАФТА. Основната прожекция е в „Люмиер“ на 15 ноември от 16 ч., а след края на филма самият Ю Несбьо ще се качи на сцената, за да поздрави феновете си.

