Как да подобрим живота си? Професор по психология с безценни съвети

В „Добър живот“ професорът по психология Бернардо Стаматеас дава безценни съвети как да обогатим битието си, като извлечем най-важното от всеки негов етап. Преподавателят в Аржентинския университет „Джон Ф. Кенеди“ изнася лекции по цял свят, води семинари по личностно израстване и е автор на над 10 заглавия. Най-успешните му книги са „Токсичните хора“, „Токсичните емоции“, „Емоцинални рани“ и „Добър живот“, които са издадени в Бразилия, Белгия, Франция, Италия, Германия, Гърция.

От „Добър живот“, издание на „Хермес“, става ясно, че често и грешно се фокусираме върху единствен казус, вместо трезво да анализираме ситуациите. Така, например, приемаме за нормално децата да правят пясъчни замъци, юношите да се бунтуват, в най-активните си години хората да действат, в зрелостта си да се отдадат на заслужени удоволствия, а в старостта да мислят за наследството, което ще оставят на идните поколения. Според Бернардо Стаматеас пет елемента обогатяват живота ни, ако им се отдаваме паралелно - да играем, да се бунтуваме, да действаме, да не спираме да си доставяме удоволствия без угризения и да се стремим да бъдем полезни на другите. С този нов подход ние не само ще разнообразим ежедневието си, но ще изградим истински добър живот.

