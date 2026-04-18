Известна актриса почина в басейн, намериха я в йога поза

Актрисата Надя Фарес почина на 57 години. Тя беше открита в безсъзнание в басейн на луксозна фитнес зала миналата седмица.

Звездата беше в кома след инцидента, който се случи в луксозен клуб в района Бланш и Монмартър в Париж на 11 април. Тя получи сърдечен арест и почина в петък, съобщава "Daily Mail".

Дъщерите ѝ Силия и Шана Часман обявиха кончината ѝ, казвайки: „С огромна тъга съобщаваме за кончината на Надя Фарес този петък. Франция загуби велика артистка, но за нас е преди всичко майка, която току-що загубихме“.

Съобщава се, че Фарес е плувала няколко обиколки, преди да загуби съзнание. Тя е била намерена в йога поза на дъното на басейна, според прокуратурата.

Друг плувец започнал сърдечен масаж в опит да я съживи, преди да пристигнат спешните служби. Фарес била откарана в болница „Пити-Салпетриер“ и поставена в медикаментозно предизвикана кома.

Има две дъщери с бившия си съпруг, американския продуцент Стив Часман. Двамата се оженили през 2002 г., но се разделили преди четири години.

Фарес наскоро се завърнала във Франция, след като е живяла в САЩ. Трябвало е да режисира първия си филм по-късно тази година.

Споделяйки вълнението си, Фарес каза пред „Гала“ през януари: „Чрез упорита работа, въпроси и инат намерих страхотен екип, работим заедно по екшън комедия със Studios TF1“.

През 2007 г. Фарес претърпяла мозъчна операция от аневризма, която тя описала като „бомба със закъснител, която трябвало да бъде лекувана спешно“. Тя също така разкри как е претърпяла три сърдечни операции в рамките на четири години.

За първи път Фарес става международна известна през 2001 г. благодарение на главната си роля в трилъра „Пурпурната река“.

Родена в Мароко, тя се мести със семейството си в южната част на Франция, когато е малко дете. Фарес получава първите си телевизионни проекти през 90-те години и става известна с ролята си в „Elles n'oublient jamais“ (Те никога не забравят). Тя играе любовница на женен мъж в сериала.

През 2016 г. Фарес участва в ролята на Ванеса д'Абрантес в сериала на Netflix „Марсилия“.



Както БЛИЦ съобщи, по-рано беше оповестена смъртта на друга известна френска актриса - носителката на четири награди "Сезар" Натали Бей.

