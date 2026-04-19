Инфлуенсъри във "Вампирите от Норич"

„Вампирите от Норич“, създаден от Зипо и Слаш, продуцентите на „Един грам живот“, “Русалки“ и „Скандалните“, вече е в кината в цялата страна. В главните роли са известни инфлуенсъри, популярни личности от шоубизнеса и актьори от Кино академия за таланти.

Историята следва брат и сестра вампири, Август и Елеонора, които поемат отговорността да обучат новопръкналия се вампир Мария. През нейния път зрителят навлиза в пъстър и многопластов свят, изпълнен с различни митични същества – от русалки, феи и елфи до множество други видове.

Основният конфликт се развива около различните възгледи на Август и Елеонора за същността на вампирската природа. Но когато Алгара, хилядолетна вещица, възкресена в настоящето, се завръща, всички са изправени пред предизвикателство, което застрашава съществуването им. Преди хиляда години именно тя създава вампирите и върколаците и поставя началото на тези два вида. Филмът изгражда мащабен фантастичен свят, в който се преплитат темите за идентичността, избора, отговорността към създаденото и борбата за оцеляване на цели раси.

Сред участниците са Боби Цанков (вампирът Август), фолк звездата Цветина (вампирът Елеонора), Доби Тафкова (Мария), Лиа Кръстева (вещицата Алгара), Йоан Бекирски (върколакът Арес), Валерия Войкова - Вал, Виктор Ангелов от „Биг Брадър“ (фея), Ева Георгиева (русалка), Александра Гърдева (вещица), Матего (Ангел), Котарачето (Странникът), Стилиян Василев (Морган). Сред учениците от „Кино академия за таланти“ и познатите лица от филма „Един грам живот“ ще видим Селена (Вещицата), Недко Пазвантов (вампирът Алексей), Павел Димчев (върколак).

„Вампирите от Норич“ интригува зрителите и като използва най-модерните инструменти в света на киното. За някои от ефектите се доверява и на изключително нашумелия изкуствен интелект, за да привлече вниманието в детайлите на една провокативна вампирска история.

