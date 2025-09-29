Феновете на Хари Потър в пълен шок за новия сериал

Феновете на Хари Потър споделиха възмущението си, след като беше разкрито, че HBO провежда прослушвания за жени, които да изиграят Лорд Волдемор в предстоящата едноименна поредица.

Снимките на дългоочаквания сериал, който ще се появи в стрийминг услугата през 2027 г., вече започнаха. Феновете вече знаят, че 11-годишният Доминик Маклафлин ще играе главния герой Хари, Аластер Стаут ще бъде Рон Уизли, а 11-годишната Арабела Стантън е поела ролята на Хърмаяни Грейнджър.

79-годишният Джон Литгоу ще играе Албус Дъмбълдор, 64-годишната Джанет Мактиър ще бъде Минерва Макгонъгол, 35-годишният Паапа Есиеду ще бъде като Северус Снейп и 53-годишният Ник Фрост като Хагрид.

Мнозина отчаяно искат да разберат кой ще получи ролята на Лорд Волдемор - който в оригиналния филмов франчайз беше изигран от 62-годишния Ралф Файнс между 2005 и 2011 г.

Според DanielRPK, HBO разглежда както мъже, така и жени актьори, които потенциално да участват в телевизионния сериал като емблематичния герой. В официалния им акаунт в X пише: "Прослушват както мъже, така и жени за Волдемор, така че е възможно да видим жена Волдемор в поредицата за Хари Потър!"

Това обаче не се прие много добре от феновете на Хари Потър. Потребител написа в Instagram: "Ако това се случи, поредицата е мъртва, преди дори да е започнала, никой няма да гледа това." Още много други коментираха, че ако такова нещо се случи, Дж.К.Роулинг трябва да съди екипа, който стои зад т.нар. woke поредица, пише "Дир".

