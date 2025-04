Електронни звуци и нежна меланхолия с ефирните AIR на 24 юни в София

Двама студенти по астрофизика и архитектура влизат в бар... на Луната. Звучи като началото на добра шега, но в края на 20-ти век тази среща се превръща в началото на една музикална революция и АIR променят облика на съвременната електронна култура.



На 24 юни 2025 Арена София - Столичен колодрум ще се превърне в домакин на култов музикален трип с AIR. В първото си гостуване в България, френският дует ще отведе публиката на лунно сафари с емблематичния си дебютен албум – произведение, което дефинира изцяло ново звучене за времето си и завладя света. Концертът е по покана на Fest Team, част от серията Sofia Solid и ще представи на живо за българската публика едно от най-влиятелните произведения на съвременната музикална сцена. Билетите ще бъдат налични утре в 11:00 в мрежата на ticketstation.bg на цени от 55 до 120 лв. и 200 лв за VIP места.

През 1998 г. дуетът от Париж – Nicolas Godin и Jean-Benoît Dunckel рисуват нови хоризонти за електронната музика с вкус на space pop и dream pop с дебютния си албум Moon Safari. Албумът, който обедини мелодия, нежност, футуристична естетика и вдъхновяващи текстове, съдържа хитове като "Sexy Boy", "Kelly Watch The Stars" и "All I Need". С милиони продадени копия AIR не просто поставят началото на нова ера в музиката през 90-те – те създават уникален звук, чието влияние е безспорно, но в момента на излизането му никой не е могъл да предвиди мащабния успех, който ще последва.

“Moon Safari е дълбока, универсална магия, изпълнена с любов и мистерия,” споделя Dunckel, а за Godin албумът е “перфектен”. Той е “настроение”, в което искаш да живееш завинаги, истинско откровение, музика за разговори и мечти за едно по-добро бъдеще. Вдъхновявайки артисти като София Копола, Дейвид Боуи и Мадона, AIR устояват на времето и продължават да увличат и нови поколения меломани и 25 години по-късно ще чуем и в София.

На 24 юни 2025 българската публика ще има шанса да се отправи на едно пътешествие през времето и пространството – от 90-те до едно по-светло музикално бъдеще.

Билетите ще бъдат в мрежата на Ticket Station утре, 12/02 в 11:00.

