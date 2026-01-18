"Цвете от куршуми" – поезия и арфа в "Перото"

Излезе най-новата книга на Оля Ал-Ахмед – сборникът с избрана лирика „Цвете от куршуми“ със знака на „Книгомания“. Представянето е на 21 януари от 18, 30 ч. в литературния клуб “Перото” в НДК с участието на д-р Кохар Андонян, една от емблематичните арфистки и преподавател по арфа, носител на „Кристална лира” 2025.

Това е третата стихосбирка на Оля Ал-Ахмед, която отвежда в света на римите и метафорите, където всеки читател вероятно ще открие огледални на своите размисли и емоции. Преди петнадесет години зелена светлина в поезията на авторката дава Любомир Левчев, пръв читател на стиховете й и рецензент на дебютната й стихосбирка. Стиховете за „Цвете от куршуми“ Оля Ал-Ахмед твори и събира 13 години. През този период не издава лирика, защото смята, че тя изисква определено време и определен момент за изгрев и залез.

Оля Ал-Ахмед посвещава премиерната книга на баща си – д-р Нури Садик от Судан. Редактор и автор на предговора в ритъма на аржентинско танго е журналистът Исак Гозес, корицата и илюстрациите са на Джозеф Ал-Ахмад, син на авторката, който умело допълва елегантния изказ с изящното изкуство. Най-голямата изненада в сборника е присъствието на Ваня Петкова не като поет, а като художник. Нейните великолепни картини също илюстрират думите на дъщеря й Оля Ал-Ахмед. „Цвете от куршуми“ е своеобразен семеен триптих, в който се обединяват представители на три поколения творци.

„Цвете от куршуми“ е животът ми в стихове в продължение на 13 години - възход и падение, любов и предателство, ритници и подадена ръка, мрак и светлина, обиди и хвалби, обич, приятелство, омраза, изневяра, раздяла - стрелба от упор… От изстреляните по мен гилзи все пак ще поникне алено цвете. Тази книга е луда, защото излязох от всички рамки и правила на стандартната лирика в името на голата истина, но в рими. А да пишеш истината в днешно време е лудост!“, споделя поетесата журналист.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com