50 нюанса сиво с Борис Немцов

Нямаше цип нито на устата, нито на панталонитеИнтересуват ме жените, парите и сексът, ми каза преди 13 г. убитият политикАВТОР: ОЛЯ АЛ-АХМЕДТой вече б...