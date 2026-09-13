"Цвете от куршуми" – поезия и арфа в "Перото"
Премиерата на новата книга на Оля Ал-Ахмед е на 21 януари
Следете всички новини, анализи и коментари за Оля Ал-Ахмед. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Премиерата на новата книга на Оля Ал-Ахмед е на 21 януари
Нямаше цип нито на устата, нито на панталонитеИнтересуват ме жените, парите и сексът, ми каза преди 13 г. убитият политикАВТОР: ОЛЯ АЛ-АХМЕДТой вече б...
София. „Стандарт" доминира тазгодишния конкурс „Светове и цветове" на Сдружението на испаноговорещите журналисти в България, Съюза на българските журн...
Журналистката от в. Стандарт Оля Ал-Ахмед е единствен делегат от България на започващата на 20 октомври юбилейна 25-а Международна конференция под нас...
София. В руския град Перм се състоя международна научна конференция на тема: "Руски език в билингвалния дискурс" по инициатива на Министерството на об...
София. Оля Ал-Ахмед е родена в София. Тя е преводачка, журналистка и арабист. Ал-Ахмед първа алармира за арестуването на българските медици в Либия пр...