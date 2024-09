Цар Плъх, ALI, Heptagram и Woomb свирят във Варна

Движещите стихии на българската алтернативна сцена със смайваща световна енергия на живо: Цар Плъх, ALI, Heptagram и Woomb са главните герои в четвъртия Rebel Rebel. Изданието на фестивала за 2024 ще се проведе в един уикенд във Варна на 6 и 7 септември в бар Ментол. Подкастът на Projector Plus ZVUK - новото аудио пространство, когато информацията в мейнстрийм каналите не е достатъчна за любопитните, представя свой ексклузивен епизод, посветен на бандите от Rebel Rebel. Чуйте го тук преди двете вечери By The Sea с цвета на българската независима сцена. Фестивалът е утре и в събота и е последната опция за топло, късно море, придружено от засищащи музикални емоции.

Защото добрата музика има значение.

Ясна е вече и програмата по дни.

Първата група от бунтовния екипаж на Rebel Rebel 2024 е Цар Плъх. Дързък, амбициозен, нестандартен, Царят идва! Цар Плъх е новосформирано миналата година рок трио и метаморфозата и продължението на любим алтернативен проект Bloodrush. Фронтменът, китарист и основен автор в триото - Коста Коларов и Димитър Димов на бас започват новото си начинание с нов барабанист - Теодор Чирпанлиев, познат и от Cool Den, който се включва в смелия нов Цар Плъх, за да предизвикат заедно традиционните норми. Със силна заявка в първия сингъл „Няма да се връщам“ и няколко важни концерта зад гърба си Цар Плъх се ангажира да пее на български, има цял куп готови нови песни и в момента подготвя първия си студиен албум, който предстои да излезе тази есен. Цар Плъх открива Rebel Rebel IV By The Sea Edition във Варна в Ментол на 6 септември в 21:30.







Втори в петък вечер на сцената в 23:00 излизат ALI. Първият концерт на АLI беше на първото издание на Rebel Rebel през 2021. От тогава бандата не спира да израства безкомпромисно и процесът само нагоре изглежда необратим. ALI неумолимо се превръщат от „явление“ в една от движещите сили на българската алтернативна сцена. Тяхната космическа енергия, музикални идеи, оригинални композиции и изключителен саунд дизайн имат световен потенциал. От вдигане на нивото на аудио и видео продукцията (вижте последното им видео The List), до изглаждане на технически сценични детайли, през новите великолепни песни до концерти като този преди Editors в София преди дни.

Събота в 21:30 вечерта в Ментол откриват Heptagram. Завиждаме на всеки, който не е чул Heptagram до този момент - ще открие нова вселена. Space-rock бандата, която свири на втория ден на Rebel Rebel IV във Варна и добавя ново аудио измерение на фестивала. Визионер, мултиинструменталист, автор на музиката и създател на Heptagram e Даниел Иванов. Заедно с Борис Малеванов (барабани) и Радослав Паунов (бас) ще представят на морската сцена в Ментол микс от alternative, prog и psychedelic rock песни от петте си самостоятелно издадени албума – всеки от тях – потапя слушателите в различен свят със своята забележителна идентичност. Вдъхновението за космическите звуци в песните на Heptagram идва от сънища и спомени, божествени седмици и хипнотични неравноделни тактове, а музиката ­им навява безвремие и безкрайна широта. Концертите на Heptagram са истински емоционално звуково пътешествие – сетлистът тече без прекъсвания, без излишни думи, оставяйки музиката да говори сама за себе си. Последният албум на Heptagram излезе в края на миналата година с четири видео сингъла – Submerge е тук.

Упойваща музика за екстремни емоционални състояния и паралелни реалности, това е музиката на Woomb, които са последният акт на Rebel Rebеl 2024. Дуото Woomb, колаборация между изпълнителя и текстописец Христо Йорданов и композитора и продуцент Георги Линев (Kan Wakan), ще потопи нощта в мечтателност и ще ви отведе на интроспективно пътуване между миналото и бъдещето. Песните, които те записват между Лондон и София, вече си проправят път и стигнаха до ефира на американското радио Sirius XM и гръцкото OFF, а мистичният клип към “Last Rays” попадна в селекцията на Berlin Music Video Awards. Woomb имат силно лято с първи концерти и извън страната - в Белград, Любляна и Букурещ, а на 7 септември – ще свирят и за първи път във Варна на сцената на Rebel Rebel. Скоро ще излезе и следващият им сингъл - Shape Yourself Around Me, както и дебютното им ЕР. Музиката им е вдъхновена и от общите влияния, които Йорданов и Линев намират помежду си – от Cocteau Twins през Bjork до Slowdive. Woomb свирят на Rebel Rebel IV By The Sea Edition във Варна в Ментол на 7 септември от 23:00.

