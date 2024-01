Българите This Burning Day подгряват на As I Lay Dying в София

Два месеца остават до концерта на метълкор машините As I Lay Dying, поредната силна метълкор банда, която идва в България по покана на Fest Team. Билетите за мощната метъл атака в Зала 3 на НДК на 2 април 2024 са в продажба в мрежата на ticketstation.bg .

Вече е ясна и българската банда, която ще бъде специален гост на метълкор легендите. This Burning Day са модерна алтернативна метъл банда от София, сформирана през 2011. Откакто са част от пейзажа на българската ъндърграунд сцена, This Burning Day са една от емблемите на метълкор жанра в България. През годините групата е била част от фестивали като Spirit Of Burgas, Hills Of Rock, September Sun,Tattoo Fest Sofia и други. През 2018 две от песните на This Burning Day oт EP-то „Elemental“ (2016) стават част от саундтрака на филма на Дон Майкъл Пол за Universal Studios - Deathrace 4: Beyond Anarchy. Те самите участват във филма в ролята на стиймпънк метъл банда и изпълняват песните си “A Former Life” и “If You Feel The Same.”

Феновете на американската банда As I Lay Dying очакват и нов албум от любимците си след последния издаден – „Shaped by Fire“. Седмият студиен албум на групата излезе през 2019 за Nuclear Blast. Албумът бе продуциран от самата група като продължение на шестия „Awakened“ (2012) и е оценен от Loudwire като един от 50-те най-добри метъл албума на 2019г.

Билетите са в продажба мрежата на tickestation.bg.

