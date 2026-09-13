Българите This Burning Day подгряват на As I Lay Dying в София
Концертът е на 2 април в Зала 3 на НДК
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Концертът е на 2 април в Зала 3 на НДК
Nameless Day Ritual завърши дебютния си албум след близо 3 години усилена работа. Озаглавен е "Birth" и ще бъде издаден на 19-ти февруари 2016 г. какт...
София. Българската метълкор банда This Burning Day, набираща все по-голяма популярност, направи премиера на първия си официален видеоклип пред препълн...