100 артисти в "Танцът на епохите"

„Танцът на епохите“ идва в България – спектакъл, който пренаписва историята чрез движение с участието на над 100 артисти с амбицията да покаже културата като мост между народите. На 4 ноември София посреща грандиозното турско шоу. След премиерата в столицата представлението ще гостува във Велико Търново, Шумен, Варна и Пловдив. Негов хореограф и режисьор е Серхат Турак – артист с над 25 години опит, чието име се свързва с най-мащабните продукции на съседите.

„Танцът на епохите“ е резултат от шест години изследвания и още 18 месеца подготовка. Танцьори, актьори и акробати пресъздават чрез универсалния език на движението хилядолетната история на тюркските народи – от легендите на Централна Азия до съвременността.

„Не исках да направя просто спектакъл, а преживяване, което да накара хората да се замислят откъде идват и накъде отиват,“ споделя Турак. „Танцът е езикът, който ни свързва през вековете – език на духа и паметта.“ Точно тази философия прави „Танцът на епохите“ различен от всичко, което публиката е виждала досега – не просто шоу, а живо пътуване през времето, в което минало и настояще се преплитат.

Публиката ще стане свидетел на 18 различни сцени, всяка от които разкрива отделна епоха – от митичните времена на Деде Коркут и царица Томирис до бурния ХХ век с образа на Мустафа Кемал Ататюрк. Музиката и сценографията се преплитат с танц, визуални ефекти и сто смени на костюми, изработвани в продължение на година, вдъхновени от реални исторически детайли и традиционни символи.

„Всеки танц е разказ. А когато разказваш чрез тяло, жест и светлина – ти вече не си просто хореограф, а разказвач на човешки съдби“, казва Турак. Вдъхновението за спектакъла идва от желанието му да покаже, че културите не се делят – те се преплитат. „Когато българската публика гледа представлението, тя ще открие отражение на своята собствена култура. Нашите истории имат общи корени и танцът ги събира в едно цяло.“

Историческите сцени включват митове, герои и празници като Норуз, Деде Коркут, Томирис и Ноевия потоп. Музиката е оригинална, написана специално за спектакъла, а сценографията използва съвременни мултимедийни технологии. „Танцът на епохите“ е не просто история, разказана с движения, а проект, който цели да обедини културите и да покаже, че духовността и изкуството нямат граници. Турак определя своя труд като „мост между миналото и бъдещето, между традицията и съвременността“. Турнето в България е в международната инициатива за културен обмен и разбирателство чрез изкуството.

