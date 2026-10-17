Илияна Йотова в Кула: Работя за България, която закриля своите граждани

Работя за България, която с любов и внимание се отнася към младите хора, за да остават в Родината. България, която уважава своите възрастни хора и им осигурява достойни старини. Работя за държава, която закриля своите граждани. С тези думи кандидатът за президент Илияна Йотова се обърна към хората в Кула, дошли да заявят своята подкрепа за кандидатурата й заедно с Кирил Вълчев за изборите за президент и вицепрезидент.

„Искаме да обърнем нова страница в политическия живот в България. Без разделение и конфронтация, с институции, които заедно да решават проблемите, да управляват кризите. Не е време за разделяне, а е време за събиране, за да няма повече две Българии – на хората с перспектива и висок стандарт на живот и на хората без бъдеще“, подчерта Илияна Йотова.

Тя посочи, че няма резултат от многото стратегии за Видинския край. „Все по-голямо обезлюдяване, затворени къщи, най-тъжната картина – големите катинари на училищата. Това не може да продължава и трябва заедно всички институции да работим за възраждането на региона“, заяви кандидатът за президент. Тя изтъкна управленската програма на „Прогресивна България“, в която подробно са разписани плановете за развитие на отделните региони, като се отчитат техните специфики. „Искаме да бъдем един отбор с институциите, за да създадем условия за развитие в тази част на България“, подчерта Йотова.

Като първа и най-важна задача пред страната кандидатът за президент определи справянето с бедността, като посочи, че България е на първо място в Европа по неравенства. По думите на Йотова в следващия бюджет на държавата трябва да се обърне специално внимание на най-бедните и уязвимите, като им се осигури възможният максимум предвид заварената опразнена хазна.

Кандидатът за президент изтъкна, че България не е била готова да приеме еврото, тъй като държавата е нямала необходимите контролни механизми. „Затова с Румен Радев поискахме референдум, който дори не беше допуснат за обсъждане в Народното събрание. Резултатите са налице – цените от лева са в евро, спекулата се вихри“, заяви Илияна Йотова. Тя посочи, че не одобрява либералната политика, която изключва ролята на държавата и оставя пазара да регулира икономическите отношения.

„Можем да се справим с всички предизвикателства, стига да има политика със знание и морал, а не егоистичният модел на една политическа клика, която много добре живее сама за себе си“, подчерта Йотова.