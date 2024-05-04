Жега в София. Слави излиза срещу Борисов, Нинова и Ицо Хазарта

Изборна жега в София. В лидерския 25 МИР ще се състои една от най-интересните битки на 9 юни. Слави Трифонов излиза срещу Бойко Борисов, Корнелия Нинова, Ицо Хазарта и Костадин Костадинов.

Партия "Има такъв народ" обяви водачите на листите си за предстоящите предсрочни парламентарни избори през юни. Лидерът Слави Трифнов отново ще се кандидатира за депутат, става ясно съобщението на партията.

Трифонов ще води и листата в родния си край - Плевен. Слави винаги участва в парламентарните избори, но в последствие преотстъпва мястото си в парламента на следващия избран от листата.

Тошко Йорданов ще води също две листи - в Благоевград и във Варна. Имунологът проф. Андрей Чорбанов ще води листите във Велико Търново и в Пазарджик.



Ето и списъкът с всички водачи от ИТН.



БЛАГОЕВГРАД - Тошко Йорданов Хаджитодоров



БУРГАС - Ивайло Ванев Вълчев



ВАРНА - Тошко Йорданов Хаджитодоров



ВЕЛИКО ТЪРНОВО - Андрей Иванов Чорбанов



ВИДИН - Милен Пламенов Милчев



ВРАЦА - Иван Руменов Клисурски



ГАБРОВО - Димитър Стоянов Гърдев



ДОБРИЧ - Александър Атанасов Александров



КЪРДЖАЛИ - Цветан Иванов Предов



КЮСТЕНДИЛ - Снежанка Райчова Траянска



ЛОВЕЧ - Филип Маринов Станев



МОНТАНА - Владимир Петров Владимиров



ПАЗАРДЖИК - Андрей Иванов Чорбанов



ПЕРНИК - Петя Божидарова Димитрова



ПЛЕВЕН - Станислав Тодоров Трифонов



ПЛОВДИВ ОБЛАСТ - Станислав Светозаров Балабанов



ПЛОВДИВ ГРАД - Станислав Светозаров Балабанов



РАЗГРАД - Тезджан Исмаил Сабри



РУСЕ - Драгомир Стефанов Петров



СИЛИСТРА - Емил Димитров Трифонов



СЛИВЕН - Иван Стойнов Кючуков



СМОЛЯН - Борислав Климентов Пешев



СОФИЯ 23 МИР - Павела Василева Митова



СОФИЯ 24 МИР - Ивайло Ванев Вълчев



СОФИЯ 25 МИР - Станислав Тодоров Трифонов



СОФИЯ ОБЛАСТ - Силви Кирилов Петров



СТАРА ЗАГОРА - Александър Николов Вълчев



ТЪРГОВИЩЕ - Тезджан Исмаил Сабри



ХАСКОВО - Александър Стайков Марков



ШУМЕН - Ивайло Симеонов Костадинов



ЯМБОЛ - Александър Стайков Марков

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com