Печени чушки за душата. Четири рецепти

С домати

Необходими продукти:

10-12 чушки

500 г домати

1/3 ч.ч. олио

1 ч.л. сол

1 щипка захар

2 с.л. магданоз

2 глави лук

1 ч.л. червен пипер

Начин на приготвяне:

Чушките се опичат и обелват. Лукът се задушава в олиото със сол и малко вода. Добавят се червеният пипер и настърганите домати. Когато се сгъсти се слагат захарта и магданозът. Чушките се подреждат в голяма чиния и се заливат със соса.

Мусака от пиперки

Необходими продукти:

3 яйца

250 г сирене (или извара)

10 печени червени чушки

1 с.л. кисело мляко

3-4 стръка магданоз

черен пипер

2-3 с.л. олио

1 голям домат

Начин на приготвяне:

Изпечените и обелени чушки нарязваме на парчета. Разбиваме яйцата и към тях прибавяме натрошеното сирене, киселото мляко, черният пипер и магданоза. В малка тавичка намазана с половината от олиото разстиламе половината от чушките, а над тях половината от сместа (сиренето с яйцата), след това повтаряме и нареждате отново чушките и се завършва със сместа от сиренето и яйца. Отгоре покриваме с шайби пресен домат и поръсваме останалата част от олиото и печем в гореща фурна (220 градуса) за 15-20 минути - докато се зачерви. По желание може да се поръси с настърган кашкавал и да се запече повторно за 5 минути. Получават се 4 порции. Сервира се топло или студено. Може да бъде както ястие, така и предястие.

Облечени

Необходими продукти:

6 печени и обелени чушки

500 г сирене

150 г кашкавал

чесън

чубрица (или черен пипер)

1 яйце

по желание: 50 г пушено филе (или колбас)

2-3 с.л. олио

400 г бутер тесто

Начин на приготвяне:

Правим надлъжен разрез и внимателно отрязваме само семенника, така, че дръжката да остане на чушката (ако чушката се разкъса по дължина на повече места не се притеснявайте). Оставяме ги да се отцедят и се заемаме с плънката. С помощта на вилица намачкваме сиренето, добавяме ситно настъргания кашкавал, олиото и разбъркваме. Слагаме и нарязана скилидка чесън, чубрица (черен пипер), белтъка от яйцето и (по желание) нарязано на кубчета пушено филе (или друг колбас). Хубаво разбъркваме сместа. Бутер тестото разточваме на лист с дебелина 3-5 мм. Нарязваме на ленти с широчина 2 см. Във всяка чушка поставяме от плънката. Спираловидно омотаваме лента от бутер тестото около чушката (обличаме я). Така подготвените чушки поставяме в тава, застлана с хартия за печене, намазваме с разбит жълтък и печем в предварително нагрята фурна.

(Количеството на продуктите е ориентировъчно и зависи от големината на чушките.)

Огретен със зеленчуци

Необходими продукти:

400 г картофи

100 г сирене

100 г гъби от консерва

1-2 печени червени чушки

зехтин

сол

2 яйца

125 г кисело мляко

Начин на приготвяне:

Картофите сваряваме, обелваме и нарязваме на филии. В тавичка с малко зехтин нареждаме картофи, отгоре натрошеното сирене, чушката, нарязана на ленти, гъбите и пак картофи. Осоляваме на вкус. Заливаме със разбитите яйца и кисело мляко и печем в загрята фурна на 180 градуса за 30-40 минути.



