Милена Петрова: Марката „Брей!“ се утвърди като еталон за автентичен български вкус

Три продукта от собствената родна марка на Kaufland „Брей!“ получиха номинация „Продукт на годината“ за 2026. Розовият домат, суджукът и меденката „Брей!“ събраха максимален брой точки сред запитаните 5000 потребители-участници в гласуването. По повод отличието на веригата разговаряме с Милена Петрова, ръководител Собствени марки в Kaufland.

Какво означава за Вас и екипа Ви признанието „Избран продукт на годината 2026“?

За мен и екипа на Kaufland това признание носи голямо удовлетворение, но и още по-голяма отговорност. Тъй като наградата се присъжда директно от крайния потребител, тя е най-честният атестат за качество. Това доверие ни зарежда с амбиция да продължаваме да надграждаме и развиваме марката и в бъдеще.

С какви качества се отличават продуктите на марка „Брей!“? И как брандът успя да спечели най-високо потребителско доверие?

Още в концепцията на марката беше заложено, че искаме да разработим собствена марка, която да е едновременно достъпна, но и с много високо качество. Сега, 6 години от старта й на пазара, смея да кажа, че продуктите „Брей!“ се утвърдиха като еталон за автентичен български вкус, съчетавайки националните традиции със съвременните стандарти за качество. Оттук идва и непрекъснато нарастващия интерес на клиентите ни към тези продутки.

Как гарантирате баланса между цена и качество на продуктите с различен произход и начин на производство?

Балансът между цена и качество постигаме чрез директни партньорства с българските производители и оптимизация на мащаба, което ни позволява да елиминираме излишните разходи по веригата. Всички продукти „Брей!“ подлежат на системен контрол на качеството, защото тази марка олицетворява нашата убеденост, че качеството трябва да бъде достъпно за всяко българско семейство.

Каква е рецептата за ефективното позициониране на пазара и успеха на продуктите Меденка, Розов домат и Суджук от асортимента Брей!?

Отличеният продукт „Брей! Суджук смес“ е произведен по класическа технология и с внимание към всеки детайл. Той се произвежда по емблематична горнооряховска рецепта, в село Кесарево, област Велико Търново. В основата на отличния вкус на „Брей! Суджук смес“ стои подборът на прясно първокачествено месо - свинско и българско говеждо.

Допълнителна гаранция за клиента са независимите одити от TÜV Nord. Всички местни продукти "Брей!“ са създадени, за да съхранят и популяризират автентичния български вкус. Постоянното качество на конкурентна цена гарантира успеха на продукта.

„Брей! Домати розови“ се отличават с автентичен български вкус. Инвестираме в качествен контрол и проследимост на продукта още от корена.

Изграждаме дългосрочни партньорства с нашите производители, за да гарантираме качеството на предлагания продукт, което изгражда доверие у клиентите.

„Брей! Меденка“ е сладкото завръщане към традициите. С балансирано изпичане и съдържание на 14% истински български мед, меденката е символ на вкуса, който потребителите познават от десетилетия. Тя доказва, че дори най-простият продукт може да бъде успешен, когато е направен с внимание към детайла.

Какви са следващите цели пред марката „Брей!“ и можем ли да очакваме разширяване на асортимента?

Основната ни цел е да продължим да развиваме марката като добавяме нови продукти, вдъхновени от българските региони и забравените домашни рецепти. Ще продължим да търсим най-доброто от България, за да го предложим на нашите клиенти.

