Удар на Калиакра! Откриха над 400 артефакта

С над 400 новооткрити ценни исторически предмета може да се похвали приключващата до дни археологическа експедиция „Калиакра 2025“, ръководена от директора на Националния исторически музей доц. д-р Бони Петрунова.

По време на двумесечната си работа учените продължиха работата си в Златния некропол и успяха да разчистят Квартала на богатите. Сред най-ценните артефакти са пръстени с пентаграми, златни монети и над 50 сребърни монети, датирани от периода VI до XIV век, съобщи НИМ, предаде БГНЕС.

Особен интерес за археолозите представляват намерените в много добро състояние две ампули-евлогии с образите на св. Димитър и св. Теодора.

Евлогията е оловен съд (ампула), който е служел за съхраняване на благословено миро от свещено място. Поклонниците са ги носили като благословия от своето пътуване до известни свети места, обяснява д-р Филип Петрунов.

Важно е да се знае, че до момента са намерени около 30 такива ампули, повечето от които са достигнали до нас в изключително лошо състояние. Така че въпросното откритие ще предостави нова информация за този тип предмети, добави Петрунов.

Сред ценните открития, които ще обогатят познанията ни за хората, населявали древната крепост, е прочелник с две обеци-наушници, отличаващи се с изключителна филигранна изработка. Те бяха намерени в гроб на млада жена в Златния некропол. След намерените през 2007 и 2012 г., това е третият такъв накит, открит в Калиакра. В края на миналия месец доц. д-р Бони Петрунова откри ценна статуетка от гръко-римския пантеон, свързана с култа към Изида-Фортуна (Кюхе).

За важността на столицата на Добруджанското деспотство, като важно транспортно и търговско средище на Балканите говори и намерената монета с образите на Йоан V и неговата майка Анна Савойска.

В рамките на експедицията бяха направени нови информационни табели за археологическия резерват Калиакра, а според думите на директора на историческия музей в Каварна, Пенко Георгиев, предстои и осъвременяването на музея на носа.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com